إدين هازارد يثير الجدل حول مستقبله: أريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

قال النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي إنه يريد اللعب مع البلوز في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بعد التعادل 1/1 مع مانشستر يونايتد.

وفرض التعادل 1/1 نفسه على مباراة تشيلسي ومضيفه مانشستر يونايتد، لتتقلص فرص الفريق الثاني في التأهل لدوري أبطال أوروبا، في حين ظل تشيلسي في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة للبطولة القارية، علمًا بأنه يتبقى مباراتان فقط على نهاية الدوري الإنجليزي.

وقال هازارد لشبكة ”سكاي سبورتس“:“تشيلسي يجب أن يلعب في دوري الأبطال كل عام، إنه واحد من أكبر الأندية في العالم، وأنا أيضًا أريد اللعب في دوري الأبطال“.

وعن المباراة أمام مانشستر يونايتد قال هازارد:“إنه يوم جيد يمكنه أن يكون أفضل، جئنا هنا ونفكر بالفوز، والتعادل ليس نتيجة سيئة بالنسبة لنا“.

وأردف:“لو آمنّا أكثر بقدرتنا على التسجيل من الفرص التي سنحت لنا لأحرزنا هدف الفوز، والآن أمامنا مباراتان، وسنحاول إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار“.

وواصل:“بدأنا ببطء، لكننا حظينا اليوم بردة فعل وسجلنا هدفنا، ولا أتذكر أنه سنحت لهم فرصة واحدة خلال الشوط الثاني، نعم لقد لعبنا مباراة جيدة، وقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي دائمًا تكون صعبة“.

وتحوم الشكوك حول استمرار هازارد مع تشيلسي، إذ يتردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم البلجيكي الصيف المقبل، بعد أن فشل بضمه الصيف الماضي.