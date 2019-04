شاهد.. لقطة غريبة بين روميلو لوكاكو وسيزار أزبيليكويتا في مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي (فيديو)

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي، على ملعب أولد ترافورد، لقطة غريبة بين روميلو لوكاكو وسيزار أزبيليكويتا، في قمة منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 36 دفع لوكاكو الضخم منافسه أزبيليكويتا وليتدحرج الأخير إلى حافة الملعب ويصطدم بكاميرا أحد المصورين ليسقط الكاميرا والمصور.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1، حيث وضع الإسباني خوان ماتا مانشستر يونايتد في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 بمساعدة لوك شاو، لكن تشيلسي أنهى الشوط الأول متعادلًا، بعدما سجل له الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة 43.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 2/2، لكن مانشستر يونايتد فاز 2/0 على تشيلسي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

