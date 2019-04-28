موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق مانشستر يونايتد بنظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”أولد ترافورد“ ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويخشى مان يونايتد من الوقوع في فخ تاريخي عندما يواجه ”البلوز“، فوفقًا للحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع تويتر، يعد تشيلسي أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات على مانشستر يونايتد في البريميرليغ.

وخلال 53 مباراة سابقة جمعت الفريقين، حقق تشيلسي الانتصار 18 مرة، بينما تفوق مانشستر يونايتد في 15 مباراة، وسيطر التعادل على 20 مواجهة بينهما.

ونجح تشيلسي في زيارة شباك الشياطين الحمر 70 مرة بالبريميرليغ، بينما استقبلت شباك البلوز 65 هدفًا من مانشستر يونايتد.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ6 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الـ4 برصيد 67 نقطة.

وزاد من حدة هذه المواجهة تعثر جميع الفرق المرشحة لاحتلال المركزين الثالث والرابع في الأسبوع الماضي، إذ تعادل تشيلسي مع بيرنلي (2-2) وخسر آرسنال من كريستال بالاس (2-3) قبل أن يسقط مجدداً أمام وولفرهامبتون (3-1) بينما سقط مانشستر يونايتد مرتين متتاليتين أمام إيفرتون (4-0) ثم على ملعبه بالخسارة من غريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2، ويعلق عليها رؤوف خليف.