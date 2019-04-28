مخطط رايولا يجبر مانشستر يونايتد على الاستسلام أمام رغبة بول بوغبا

كشفت تقارير صحفية عن مصير النجم الفرنسي بول بوغبا وزميله البلجيكي روميلو لوكاكو في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد تتجه نحو بيع بوغبا ولوكاكو في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن وجهة بوغبا المؤكدة ستكون نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، رفقة منتخب فرنسا، بينما سيغادر لوكاكو ”أولد ترافورد“ إلى إيطاليا، وبالتحديد إلى إنتر ميلان أو يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: ”رغم التصريحات التي أدلى بها النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، والتي توقع فيها استمرار بوغبا في صفوف الفريق، فإن إدارة النادي ترى أن بيع اللاعب المثير للجدل سيكون الخيار الأفضل، للاستفادة ماليًا من مقابل انتقاله“.

وأكدت أن قيمة صفقة بوغبا لن تقل عن 120 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة الدور الذي يلعبه مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، في انتقال اللاعب إلى ريال مدريد، وقالت إن رايولا أجهض جميع محاولات تجديد عقد بوغبا مع مانشستر يونايتد، وأنه يثق تمامًا في أن الفرنسي الدولي سيرتدي قميص ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ولا يمر مانشستر يونايتد بأفضل حالاته حاليًا، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني في دور الثمانية، وتلقيه هزيمتين متتاليتين أمام إيفرتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأصبح تأهله إلى التشامبيونزليغ الموسم المقبل موضع شك كبير.