رسميًا.. نوريتش يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على بلاكبيرن

صعد نوريتش سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 2-1 على بلاكبيرن روفز في الدرجة الثانية اليوم السبت بينما اقترب شيفيلد يونايتد من اللحاق به بتغلبه 2-صفر إيبسويتش تاون.

وكان نوريتش بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان العودة إلى الدوري الممتاز بعد غياب ثلاث سنوات وهز ماركو شتيبرمان وماريو فرانتشيتش الشباك ليحصد الفريق النقاط الثلاث والصدارة.

ويتفوق نوريتش بتسع نقاط على ليدز يونايتد، الذي يملك مباراتين حتى النهاية، صاحب المركز الثالث.

ويتقدم شيفيلد بست نقاط على ليدز بعدما أحرز سكوت هوغان وجاك أوكونل هدفين ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.