ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات يوم السبت (صورة)

عبر فريق وولفرهامبتون، يوم السبت، مضيفه واتفورد وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي

بهذا الفوز، ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 54 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 91 نقطة.

أنهى وولفرهامبتون الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 41.

ومع حلول الدقيقة 49 أدرك واتفورد التعادل عبر أندري غراي، قبل أن يستعيد وولفرهامبتون التقدم مجددًا بتسجيله للهدف الثاني عن طريق البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة 77.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم، عن فوز فولهام على كارديف سيتي بهدف نظيف، بينما تعادل ساوثهامبتون مع بورنموث بثلاثة أهداف لكل منهما، وكريستال بالاس مع إيفرتون سلبيًا.

وتلقى توتنهام ضربة قوية في استعداده الأخير قبل مواجهة أياكس التي وصفت بأنها الأهم للفريق في نصف قرن.

وكانت هزيمة اليوم السبت هي الأولى منذ عودته إلى ملعبه وعانى توتنهام أمام ضيفه الخطير الذي كان دائم التهديد في الهجمات المرتدة.