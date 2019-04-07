واتفورد يصعق وولفرهامبتون ويضرب موعدًا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (فيديو)

قاد المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو ناديه واتفورد لفوز درامي وثمين على وولفرهامبتون، بنتيجة 3/2 اليوم الأحد، ليضرب موعدًا مع مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018/2019.

وافتتح مات دوهيرتي التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة 36 بمساعدة دييغو غوتا، وأضاف راؤول خيمينيز الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة 63، بتسديدة من داخل المنطقة بمساعدة مات دوهيرتي.

وانتفض واتفورد وسجل هدفين في الشوط الثاني جاء الأول عبر جيرارد دولوفيو بطريقة رائعة بتسديدة مذهلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79.

وحصل واتفورد على ركلة جزاء ترجمها تروي دييني إلى هدف في الدقيقة 90+4، ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

وعاد جيرارد دولوفيو وسجل الهدف الثاني له والثالث لواتفورد بطريقة رائعة أيضًا في الدقيقة 104.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن.

وآرسنال هو أكثر الأندية تحقيقًا لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 13 لقبًا، آخرها موسم 2016/2017، في حين أن تشيلسي هو حامل لقب النسخة الأخيرة، بينما يعود آخر لقب لمانشستر سيتي في البطولة إلى موسم 2010/2011.

وحقق وولفرهامبتون لقب البطولة 4 مرات آخرها العام 1996، ولم يسبق لواتفورد أن حقق لقب البطولة من قبل.

#WATWOL

هددددددددددددددددددددددف ولفرهامبتون الثاني “ راؤول خيمينيز “ خرافي خيمينيز خرافي!! ???????????? HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/8ZJ2sY8bcm — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) ٧ أبريل ٢٠١٩

#WATWOL

اوفففففف يالهدف من ديليفيو واتفورد يقلص الفارق ???????????? via @i7S8R_ pic.twitter.com/tdO14zDCSn — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) ٧ أبريل ٢٠١٩

#WATWOL

قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ واتفورد 2-2 د93 تروي ديني via @i7S8R_ pic.twitter.com/rj1rrTKgo6 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD311) ٧ أبريل ٢٠١٩