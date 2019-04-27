وست هام يونايتد يسقط توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تلقى فريق توتنهام خسارة مفاجئة أمام ضيفه وست هام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67، ورفع وست هام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث.

#TOTWHU

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددف ويستهام الأول " انتونيو " عينكم على الإحتفالية ???????? via @i7S8R_ pic.twitter.com/QkKp3TFBnY — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) April 27, 2019

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لويست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.