وست هام يونايتد يسقط توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

وست هام يونايتد يسقط توتنهام في الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تلقى فريق توتنهام خسارة مفاجئة أمام ضيفه وست هام بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميشيل أنطونيو في الدقيقة 67، ورفع وست هام رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد توتنهام عند 70 نقطة في المركز الثالث.

يذكر أن هذه الخسارة هي الثانية عشر لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 23 مباراة والتعادل في واحدة، فيما يعد هذا الفوز هو الثالث عشر لويست هام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 16 مباراة والتعادل في سبع.

ويستعد توتنهام لمواجهة ضيفه أياكس الهولندي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.

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