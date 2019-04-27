حال تأهل توتنهام.. بوكتينيو يأمل مشاركة هاري كين في نهائي دوري أبطال أوروبا

يأمل منتخب إنجلترا وفريق توتنهام في استعادة النجم والمهاجم هاري كين قبل نهاية الموسم الحالي ليكون جاهزًا لنهائي دوري أبطال أوروبا حال تجاوز السبيرز لأياكس الهولندي في نصف النهائي، ولدوري الأمم الأوروبية الذي يجرى في البرتغال.

ومنذ إصابته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ذكرت كل التقارير الإعلامية أن المهاجم الإنجليزي انتهى موسمه ولن يلعب قبل الموسم المقبل، لكن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يرى عكس ذلك ويثق في عودته قبل الموعد المحدد.

وقال بوكيتينو في تصريحات نشرتها ”صن“: ”حدسي يقول لي إنه سيكون جاهزًا لنهائي دوري الأبطال في حال تأهلنا، لأني أعرف هاري كين، أعرف طريقة عمله وقدرته على أن يتعافى، لكني لست طبيبًا“.

وأكد مدرب توتنهام أن هاري كين حاليًا في وضعية جيدة من التعافي وقال: ”حاليًا هو في فترة جيدة ويتقدم للتعافي بسرعة، لكن اللحظة الأخيرة هي الأهم باتخاذ القرار إن كان سيلعب أم لا“.

وأكد مدرب توتنهام أنه على اتصال دائم مع مهاجمه الذي لن يلعب أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا مباراتي نصف النهائي أمام أياكس. وحده نهائي دوري الأبطال بإمكانه اللحاق به حال تعافيه قبل الوقت المحدد.

ولن يكون بوكيتينو الوحيد الذي ينتظر تطورات الحالة الصحية لهاري كين، فغاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي يأمل في عودته لأنه سيشارك في نهائيات دوري الأمم الأوروبية في البرتغال، وتبحث إنجلترا عن لقب قاري غائب منذ سنوات طويلة.

وهاري كين هو القائد في المنتخب وهو القائد بالنسبة للنجوم الشابة التي يعتمد عليها مدرب منتخب إنجلترا، ولذلك يعتبر مشاركته في النهائيات دعمًا كبيرًا للاعبين ولحلم إنجلترا في التتويج باللقب.