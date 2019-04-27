المباريات المتبقية لليفربول في الدوري الإنجليزي (صورة)

حقق نادي ليفربول آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، ونقل الضغط إلى منافسه مانشستر سيتي، عندما اكتسح هيديرسفيلد تاون 5/0 ،أمس الجمعة، في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتناوب النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ماني، والغيني نابي كيتا، على تسجيل أهداف ليفربول، بواقع هدفين لكل من محمد صلاح، وساديو ماني، في حين سجل نابي كيتا الهدف الأول لليفربول في الدقيقة الأولى، وجاء بعد 15 ثانية، وهو أسرع هدف يسجله ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي، (بعد مرور 15 ثانية فقط).

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة في المركز الأول، متقدمًا بنقطتين عن مانشستر سيتي الثاني الذي يلاقي بيرنلي الأحد.

وتتبقى لليفربول مباراتان في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، حيث سيسافر إلى مواجهة نيوكاسل، يوم السبت المقبل، على أن يستضيف وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في آخر جولة يوم 12 مايو.

ويحلم ليفربول بإنهاء صيامه عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، إذ يعود آخر لقب له في المسابقة إلى موسم 1989/1990، رغم أنه أحرز اللقب 18 مرة، بفارق لقبين عن مانشستر يونايتد أكثر الأندية تتويجًا باللقب.

يشار إلى أن ليفربول خسر مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، وكانت أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1/2، وحقق الفوز 28 مرة، في حين تعادل7 مرات.