يورغن كلوب يتحدث عن جاهزية روبرتو فيرمينو وفان دايك لمباراة ليفربول وبرشلونة

أكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو سيكون جاهزًا قبل مواجهة برشلونة في كامب نو يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأن المدافع فيرجيل فان دايك لا يعاني من أي إصابة.

وغاب فيرمينو عن فوز فريقه الكبير 5/0 على ضيفه الذي هبط بالفعل هدرسفيلد تاون في أنفيلد بسبب معاناته من تمزق طفيف في عضلات الفخذ الخلفية تعرض له خلال التدريب الأخير قبل مباراة الجمعة.

وسجل ساديو ماني ومحمد صلاح هدفين لكل منهما ليواصل ليفربول ضغطه على مانشستر سيتي، منافسه على لقب البريميرليغ.

وتقدم ليفربول نحو قمة الترتيب برصيد 91 نقطة مبتعدًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا سيستعيد القمة حال فوزه على بيرنلي يوم الأحد.

وهذا الانتصار هو السابع على التوالي لليفربول في الدوري وسينتقل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة المقبلة قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الأخيرة.

ونقل موقع ليفربول على الإنترنت عن كلوب قوله: ”فيرمينو يمكنه التعافي في الوقت المناسب قبل مواجهة برشلونة لكن من المبكر تأكيد ذلك. تدرب معنا بشكل طبيعي يوم الخميس ولم يكن التدريب قويًا لكنه شعر بألم قبل نهاية التدريب“.

وأضاف ”التشخيص الطبي يقول إنه يعاني من تمزق طفيف في عضلات الفخذ الخلفية. سيكون جاهزًا لمباراة الأربعاء لكن لا يمكن تحديد ذلك الآن“.

ومن ناحية أخرى، أكد المدير الفني الألماني أنه لا توجد مخاوف تتعلق باللياقة البدنية لفيرجيل فان دايك الذي تعرض لكدمة في بداية الشوط الثاني لكنه أكمل المباراة للنهاية.

وقال كلوب ردًا على أحد الصحفيين بشأن فان دايك: ”فيرجيل غير مصاب وسألته بالفعل فأجاب لا وأن كل شيء على ما يرام“.