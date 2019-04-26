محمد صلاح يحتفل بطريقة جديدة بعد هدفيه في مباراة ليفربول وهيدرسفيلد (فيديو)‎

احتفل النجم المصري محمد صلاح بطريقة جديدة، بعد إحرازه لهدف ليفربول الخامس في شباك هيديرسفيلد تاون، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإنجليزي.

وقام صلاح بالجلوس على الأرض على طريقة ”يوجا“ وأغمض عينيه ومد يديه على طريقة اللعبة الشهيرة.

ونجح صلاح في تصدر قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفين في مباراة اليوم، ورفع رصيده إلى 21 هدفًا.

واعتلى فريق ليفربول، قمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتًا، بتغلبه على ضيفه هيديرسفيلد.

بادر ليفربول بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الأولى عن طريق الغيني نابي كيتا ليفرض أصحاب الديار سيطرتهم على مجريات اللقاء.

وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 23، قبل أن يضيف المصري محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 45، ليخرج ليفربول متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثية نظيفة.

ومع حلول الدقيقة 66 أضاف ماني الهدف الثاني له والرابع لفريقه، قبل أن يحرز صلاح الهدف الثاني له والخامس لليفربول في الدقيقة 83.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول إلى 91 نقطة في الصدارة مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي يوم الأحد المقبل، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.