شاهد أهداف محمد صلاح في مباراة ليفربول وهيدرسفيلد‎ (فيديو)

أحرز النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك هيديرسفيلد تاون، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.

ونجح صلاح في وضع الكرة من فوق رأس حارس هيديرسفيلد ”لوب“ مع نهاية الشوط الأول، وأحرز الهدف الثالث لفريقه.

وفي الدقيقة 82 أحرز صلاح الهدف الثاني له والخامي لفريقه في المواجهة المثيرة لليفربول.

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جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول الثالث “ محمد صلاح “ هدددددددددددددددددددف راااااااائع ???????? via @i7S8R_ pic.twitter.com/nwp9F0Aol5 — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD312) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وكان نابي كيتا قد أحرز الهدف الأول في شباك هيديرسفيلد تاون، في الثانية 15 بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك.

وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة.