ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد أهداف محمد صلاح وماني في مباراة ليفربول وهيدرسفيلد‎

اشتعل الصراع على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد نجاح المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني في تسجيل أهداف خلال مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون التي أقيمت بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إطار مباريات الجولة الـ 36 من عمر المسابقة.

أحرز النجم المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي هدفًا رائعًا في شباك هيديرسفيلد تاون، ونجح في وضع الكرة من فوق رأس حارس هيديرسفيلد ”لوب“ مع نهاية الشوط الأول، وأحرز الهدف الثالث لفريقه.

ونجح صلاح في إحراز الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 82، ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وكان نابي كيتا قد أحرز الهدف الأول في شباك هيديرسفيلد تاون، في الثانية 15 بعدما استلم بينية سحرية من محمد صلاح وأودع الكرة في الشباك.

وضاعف ساديو ماني النتيجة لصالح ليفربول وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 22 من رأسية رائعة، وأحرز الهدف الرابع لفريقه.

بهدف الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولكن يتأخر مباراة عن الريدز.

ويحتل هيديرسفيلد المركز الأخير برصيد 14 نقطة وهو الأقل فوزًا برصيد 3 انتصارات والأكثر خسارة بواقع 28 هزيمة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا:

محمد صلاح 21 هدفًا.

ساديو ماني 20 هدفًا.

سيرجيو أغويرو 19 هدفًا

أاوباميانغ 19 هدفًا.

هاري كين 17 هدفًا.

رحيم سترلينغ 17 هدفًا.