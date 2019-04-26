باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق لضم نجم مانشستر يونايتد

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن التعاقد مع الإسباني أندير هيريرا الصيف المقبل.

وذكر موقع RMC Sport الفرنسي أن أتليتك بيلباو الإسباني أبدى اهتمامًا باستعادة لاعبه السابق، يوم الجمعة، لكن محاولته جاءت متأخرة للغاية.

وبات هيريرا حرًا في اختيار النادي الذي يلعب له الموسم المقبل بعد فشله في التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع يونايتد الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل ليتفق سان جيرمان على ضم اللاعب البالغ عمره 29 عامًا.

ولا يزال الخلاف بين الطرفين يتعلق بمدة العقد ما إذا ستكون أربع أو خمس سنوات، لكن ذلك لن يغير شيئًا في أن هيريرا سيكون لاعبًا في سان جيرمان الموسم المقبل.

وشارك النجم الإسباني في 20 مباراة مع يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما انضم للنادي في 2014.

ويتبقى ثلاث مباريات على نهاية موسم مانشستر يونايتد، أبرزها أمام تشيلسي في أولد ترافورد، يوم الأحد، المقبل وقد أعلن أولي غونار سولشاير أن هيريرا بات لائقًا للمشاركة أمام النادي اللندني بعد تعافيه من الإصابة.