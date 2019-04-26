بوغبا يرفض السفر مع مانشستر يونايتد إلى آسيا استعدادًا للموسم الجديد

يجري مانشستر يونايتد استعداداته للموسم القادم في آسيا وبالضبط في الصين، وبدأ حسب تقارير إعلامية في استخراج الأوراق الضرورية للاعبين للحصول على ”الفيزا“، لكن النجم الفرنسي بول بوغبا لم يقدم لإدارة الفريق الأوراق الضرورية مما يعني غيابه عن الجولة.

وحسب برنامج ”جوغونيس“ الإسباني، فليس النجم الفرنسي وحده من سيغيب عن الجولة فكل من الإسباني أندير هيريرا الذي ينتهي عقده الصيف القادم والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سيغيبان أيضًا.

وحسب البرنامج، فغياب الثلاثي مرتبط بشائعات رحيلهم عن مانشستر يونايتد في الصيف، حيث سيبقون في أوروبا للتفاوض مع الفرق التي ترغب في التعاقد معهم.

وارتبط بول بوغبا بالانتقال لريال مدريد أو العودة ليوفنتوس، وهما الفريقان اللذان يتنافسان على ضمه.