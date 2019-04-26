القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم في الدوري الإنجليزي

يتطلع نادي ليفربول لمواصلة مُطاردة مانشستر سيتي، عندما يستضيف اليوم الجمعة في المرحلة الـ 36، مع ضيفه هيديرسفيلد تاون الذي هبط رسميًا للدرجة الأولى.

وتنقل مباراة ليفربول مع هيديرسفيلد تاون على قناةbeIN SPORTS HD 2.

وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: ”يجب أن ننتصر في المباريات المقبلة لنا، هذا كل ما يمكن قوله، إذا فوزنا بهم، لن يكون هناك أي ندم، لأننا سنكون بذلنا ما في وسعنا“.

وأردف كلوب ”لن أدفع بتشكيلة جديدة أمام هيديرسفيلد، إذا فزنا في المباراتين المقبلتين، سيتم تحديد الفائز باللقب في الجولة الأخيرة، وسيكون ذلك رائعًا للغاية، هذا ما نركز عليه“.

كما تحدث كلوب عن اختيار 4 لاعبين من صفوف ليفربول ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي وقال: ”فريقي بالكامل هو فريق الموسم من وجهة نظري، كان يمكن أن يكون هناك 4 أو 5 آخرين مشاركين في التشكيلة“.

وأردف ”محمد صلاح يستحق التواجد في التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي، كذلك فينالدوم قدّم موسمًا مميزًا“.