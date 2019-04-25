يورغن كلوب: هذا ما سنشعر به في ليفربول حال خسارة لقب الدوري الإنجليزي

أكد يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أنه سيسعى لإنهاء الموسم بقوة حتى لا يشعر بالأسى، حال خسارته للقب الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب.

ويتراجع ليفربول بفارق نقطة واحدة خلف سيتي متصدر الترتيب قبل ثلاث جولات على النهاية في ظل عدم خوض أي فريق لمواجهة مع ”الستة الكبار“ حتى نهاية الموسم، ويأمل كلوب أن يمتد الصراع على اللقب حتى النهاية.

وقال كلوب للصحفيين قبل التوجه لملاقاة هدرسفيلد تاون غدًا الجمعة: ”هناك ثلاث مباريات متبقية ونريد الفوز بها. هدرسفيلد ونيوكاسل وولفرهامبتون/ هذا هو الموقف، إذا ما استطعنا تحقيق الفوز فسنفوز. إذا لم نحقق الفوز باللقب فلن نشعر بالأسى لأننا قدمنا أفضل ما لدينا.

وأضاف: ”إذا ما فزنا بالمباراتين المقبلتين فإن اللقب سيحسم في المباراة الأخيرة وهذا سيكون في غاية الخصوصية“.

ويسعى ليفربول للفوز بأول لقب للدوري منذ 1990 لكن كلوب يركز على أن يشكل هذا الموسم حجر الأساس للفريق، في ظل سعيه لتحسين مستواه والمنافسة على المزيد من الألقاب في المستقبل.

وقال كلوب: ”النادي والناس ينتظرون هذا اللقب منذ فترة طويلة، الأمر مثير للدهشة حقًا لأننا كنا نتراجع بفارق 25 نقطة خلفهم، يجب أن نواصل المشوار وسنرى، لا نلعب من أجل أن نكون الأبطال في نهاية الموسم. نعم، إنه هدف كبير وقد اقتربنا منه للغاية ونملك الفرصة، لكن هذه البداية وليست النهاية“.

وشدد كلوب على أنه لن يفكر في التشكيلة الأساسية للفريق والتي ستخوض مواجهة برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي الأسبوع المقبل عندما يواجه هدرسفيلد.

وأوضح: ”ستكون هذه آخر مباراة يمكن أن أستغرق في التفكير فيها، لن أزيد من وتيرة الاستعدادات باللجوء لتشكيلة جديدة“.