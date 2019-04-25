سانشيز يفكر في خفض أجره للتخلص من كابوس مانشستر يونايتد

عرض إنتر ميلان على أليكسيس سانشيز طريقًا للهروب من مانشستر يونايتد الصيف المقبل بشرط تقليل راتبه الأسبوعي الضخم.

وعانى المهاجم التشيلي من وقت عصيب في يونايتد منذ انتقاله من آرسنال في يناير/كانون الثاني 2018 ، وكان بديلًا في العديد من المباريات هذا الموسم بسبب مشاكل في اللياقة البدنية وعدم جاهزيته.

وأفادت الأنباء بأن العملاق الإيطالي مهتم بضم المهاجم البالغ عمره 30 عامًا والذي يحرص يونايتد على بيعه الموسم المقبل، لكن أجره البالغ 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع تقف حجر عثرة أمام الصفقة خاصة وأن يونايتد يريد بيع اللاعب فورًا.

وقالت صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية إن إنتر أحد أبرز الأندية الأوروبية المهتمة بضم اللاعب لكنه تراجع أمام أجره المبالغ فيه.

ويتعين على سانشيز مهاجم برشلونة السابق تخفيض أجره الضخم حتى ينضم إلى إنتر العازم على الإنفاق الطموح الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت ، فإن وكيل أعمال سانشيز يفكر فيما إذا كان الأمر يستحق الخسارة أم لا حيث يسعى لضمان اللاعب بشكل أساسي قبل الموافقة على الرحيل.