تقرير يكشف مصير أليكسيس سانشيز مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن المصير الذي ينتظر التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب نادي مانشستر يونايتد مع فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يقدم سانشيز الذي يعاني من إصابة حاليًا، المستوى المأمول منذ أن انضم للفريق قادمًا من آرسنال.

وبحسب الصحيفة فإن سانشيز يرفض تمامًا الخروج من مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وقد يضطر اللاعب لتقليل راتبه الضخم من أجل الانضمام لناد آخر ما يعطل خروجه من مانشستر الذي لا يملك الرغبة الكاملة في الحفاظ عليه في ظل هبوط مستواه وراتبه الضخم الذي يبلغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.