آرسنال يتخطى مانشستر يونايتد بثنائية وينتزع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق فريق آرسنال الفوز الأول له على نظيره مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) للمرة الأولى منذ عامين، وذلك خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.

نجح آرسنال صاحب الأرض والجمهور في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 12.

وفي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لآرسنال في الدقيقة 69 نفذها الغابوني بيير أوباميانغ في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وفشلت جميع محاولات مانشستر يونايتد في تقليص النتيجة أو تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 74 نقطة.

يذكر أن آخر انتصار حققه آرسنال على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في عام 2017 عندما تغلب وقتها بثنائية نظيفة.