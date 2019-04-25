ريال مدريد يسعى لتحصين هازارد بعد التعاقد معه

ذكرت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد تحدث بشكل ودي مع إدارة تشيلسي لإخبارهم بعدم رغبته في تمديد عقده؛ ما يسهل من مهمة خروجه الصيف المقبل نحو ريال مدريد وتحقيق حلمه باللعب تحث إشراف الفرنسي زين الدين زيدان قدوته طيلة مسيرته.

وحسب الصحيفة، فهازارد سيحصل على راتب سنوي يفوق 20 مليون جنيه إسترليني في ريال مدريد تتضمن راتبه السنوي والحوافز في حال حصول الفريق على الألقاب، من ضمنها 15 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي خال من الضرائب.

وسيصبح النجم البلجيكي صاحب أعلى راتب في الفريق الإسباني الذي سيضع شرطًا جزائيًّا في عقده يبلغ 250 مليون جنيه إسترليني فقط، وهو مبلغ أقل من الشروط الجزائية التي يضعها الفريق للاعبيه لكنه يحصنه من إغراءات الفرق الكبرى خصوصًا أن عمر اللاعب حاليًّا 28 سنة.

وقرر ريال مدريد شراء منزل مميز للنجم البلجيكي في مدريد لتسهيل عملية انتقاله في الصيف المقبل.

ويطالب تشيلسي بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن نجمه، لكن الصحيفة أكدت أن إدارة الفريق مضطرة للتفاوض مع ريال مدريد حول مبلغ الانتقال لكون هازارد ينتهي عقده في صيف 2020 وبإمكانه الرحيل مجانًا.