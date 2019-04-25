سولشاير يعترف: غوارديولا ”الأفضل في البلاد“

لم يحاول أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، إخفاء الفجوة الكبيرة بين فريقه ونظيره مانشستر سيتي عندما وصف فريق المدرب بيب غوارديولا بأنه ”الأفضل في البلاد“ بعد الخسارة 2-صفر أمامه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وقال المدرب النرويجي ”(سيتي) وضع مقياسًا جديدًا في آخر موسمين، ولا أعلم عدد النقاط التي حصل عليها. ما فعله غوارديولا مع لاعبيه هو أمر مذهل، ونحن قريبون منه بوجودنا في المنطقة المجاورة ونشعر به كل يوم“.

وطالب سولشاير لاعبيه برد فعل بعد الهزيمة المخجلة 4-صفر أمام إيفرتون يوم الأحد وبدأ يونايتد المباراة بقوة وحماس وكافح إلى أن تقدم سيتي عبر برناردو سيلفا في الدقيقة 54.

وأضاف مدرب يونايتد ”حصلنا على رد الفعل المطلوب وفي النهاية خسرنا أمام الطرف الأفضل. لكننا حصلنا على رد فعل من الجماهير واللاعبين وحاولنا. يمكن رؤية أننا نجتهد لكن ذلك لم يكن كافيًا.

”اللاعبون أرادوا إظهار اهتمامهم. الشوط الأول كان إيجابيًا وكنا راضين“.

وتابع ”للأسف اهتزت شباكنا بهدفين ساذجين في الشوط الثاني وكان يمكن تفاديهما. الجميع شاهدوا ما فعله سيتي على مدار الأعوام الأخيرة“.

وخطف سيتي الفوز في الشوط الثاني وسط استسلام يونايتد.

وقال سولشاير ”هناك فارق في الكفاءة. لهذا السبب سيتي في القمة ونحن في المكان الحالي. سيتي وضع المقاييس. بما أنني أعيش في مانشستر فلا يمكن أن نكون سعداء بذلك. تقليص الفارق والتفوق على (سيتي) يعتمد علينا“.

”لا يستطيع أحد القول إن اللاعبين لم يركضوا. يمكن مشاهدة التركيز والرغبة. علينا فقط مواصلة العمل“.

وخسر يونايتد سبعًا من آخر تسع مباريات بجميع المسابقات، وهي سلسلة نتائج تتعارض تمامًا مع البداية المذهلة لعهد سولشار في ديسمبر كانون الأول.

ومع عدم حسم المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، يأتي يونايتد في المركز السادس متأخرًا بثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع قبل مواجهتهما يوم الأحد.

وقال سولشاير ”على المدى القصير ما زلنا في المنافسة على المربع الذهبي ونعلم أنه يجب تقديم أداء جيد ضد تشيلسي“.