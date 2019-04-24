مانشستر سيتي يحسم ديربي مدينة مانشستر ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حسم فريق مانشستر سيتي، ديربي مدينة مانشستر لصالحه بعدما تغلب على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).

وتحقق مراد مانشستر سيتي في الدقيقة 54 عندما سدد البرتغالي بيرناندو سيلفا كرة أرضية زاحفة سكنت الشباك مسجلًا الهدف الأول.

بعدها بحث لاعبو مانشستر يونايتد عن فرصة إدراك التعادل، لكن جاءت الدقيقة 66 لتشهد الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق الألماني ليروي سانييه إثر تسديدة قوية سكنت الشباك.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 89 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ليفربول الذي تراجع للوصافة، وبات على بعد خطوات من التتويج بلقب الموسم الحالي.

بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب.

مانشستر سيتي 1 × 0 مانشستر يونايتد | هدف بيرناردو سيلفا pic.twitter.com/FloZ3R7Kcr — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

مانشستر سيتي 2 × 0 مانشستر يونايتد | هدف ساني pic.twitter.com/IFJoyFUfwf — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وفي السياق نفسه واصل آرسنال ترنحه في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته التاسعة في المسابقة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة، عقب خسارته المستحقة 1-3 أمام مضيفه وولفرهامبتون اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 31 للمسابقة.

وظهر آرسنال بشكل باهت للغاية، حيث بدا واضحاً ابتعاد لاعبيه عن مستواهم المعتاد، ليواصل الفريق اللندني تصدير الإحباط لجماهيره، التي تحلم بالعودة للعب في دوري الأبطال التي غاب عنها فترة ليست بالقصيرة.

وافتتح روبن نيفيز التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 28، قبل أن يضيف مات دوهيرتي الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما تكفل ديوغو غوتا بإحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس الفارق بتسجيله هدفاً لفريق ”المدفعجية“ في الدقيقة 79.

ارسنال 0 × 1 ولفرهامبتون | هدف روبن نفيز pic.twitter.com/WCVrnslrS2 — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

ارسنال 0 × 2 ولفرهامبتون | هدف مات دوهرتي pic.twitter.com/dAzVloQaJL — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

ارسنال 0 × 3 ولفرهامبتون | هدف جوتا pic.twitter.com/y8cihfjift — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

ارسنال 1 × 3 ولفرهامبتون | هدف سوكراتيس pic.twitter.com/3PHIHr2asq — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) ٢٤ أبريل ٢٠١٩

وتجمد رصيد آرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، ارتفع رصيد وولفرهامبتون، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 51 نقطة، ليرتقي للمركز السابع، بعدما كان في الترتيب العاشر.