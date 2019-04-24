ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد (صورة)

ارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما فاز على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، خلال المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي، في ملعب ”أولد ترافورد“.

أحرز برناردو سيلفا الهدف الأول لمانشستر سيتي مع بدابة الشوط الثاني بعدما استلم سيلفا الكرة داخل منطقة جزاء اليونايتد وسددها قوية في شباك ديفيد دي خيا.

وأضاف ساني الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 66 من انفراد تام بمرمى يونايتد.

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 89 نقطة محتلًا المركز الأول، وتخطى ليفربول الذي هبط إلى المركز الثاني وفي جعبته 88 نقطة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: