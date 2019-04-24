مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.. سولشاير يتهم غوارديولا باللجوء للعب غير النظيف

أشعل النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأجواء المحيطة بديربي مدينة مانشستر الذي سيجمع فريقه مع جاره مانشستر سيتي يوم الأربعاء، باتهام لاعبي الفريق المنافس بأنهم يلجأون إلى اللعب غير النظيف للحد من خطورة منافسيهم.

وقال سولشاير في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: علينا أن نستعد من أجل مواجهة الضغط الذي سيقومون به، إنهم يلعبون بشكل جيد عندما يستحوذون على الكرة ولذلك علينا أن ندافع جيدًا، وعندما نستحوذ على الكرة علينا الاستعداد لمواجهة عنفهم، سيقومون بضرب كاحل الأقدام وسيقومون بركلنا، لن يسمحوا لنا بشن الهجمات المرتدة بسهولة لأنهم سيرتكبون أخطاء، لا أشك في هذا على الإطلاق.

وعلى الجانب الآخر، أعرب المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني جوسيب غوارديولا، عن دهشته من تصريحات نظيره النرويجي واعتبر هذه التصريحات بمثابة نوع من الضغط يمارسه النادي المنافس على حكم اللقاء.

وقال غوارديولا: لا يروق لي هذا، فريقي لا يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطلاق، لم أستعد لأي مباراة وأنا أفكر في هذا.