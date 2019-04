تعرف على موقف جماهير مانشستر يونايتد من مباراة فريقهم ضد مانشستر سيتي.. يرغبون في الفوز أم الخسارة؟

تترقب جماهير كرة القدم العالمية والإنجليزية بشكل خاص، موقعة أولد ترافورد، التي تُقام مساء اليوم بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، في ديربي مانشستر، في اللقاء المؤجل بينهما من المرحلة الـ31 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وسيكون لنتيجة تلك المباراة العديد من العواقب، أولها أنها ستلعب دورًا شبه حاسم في مصير بطل البريمييرليغ، المتأرجح بين ليفربول المتصدر بـ88 نقطة، والسيتي صاحب المركز الثاني بـ86 نقطة.

ومن جهة أخرى ستكون تلك المباراة مؤثرة أيضًا على ترتيب المسابقة، فيما يخص المركزين الثالث والرابع، المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تتنافس 4 أندية على مقعدين، وهي توتنهام هوتسبير وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

وقال موقع talksport إن هناك انقسامًا بين جماهير مانشستر يونايتد حول نتيجة المباراة، حيث وصف الموقع ”ديربي مانشستر“ تلك المرة بأنه يمثل ”معضلة“ لجماهير المانيو.

وأشار الموقع إلى أن كثيرين من مشجعي مانشستر يونايتد يرون أن عداءهم تجاه ليفربول، المستفيد الأول من تعثر مانشستر سيتي الليلة، أكبر كثيرًا من الخصومة مع السيتي، وأن كثيرين من مشجعي المانيو يتمنون ألا يحصل ليفربول على البطولة عبر بوابة أولد ترافورد.

وقال أحد مشجعي مانشستر يونايتد إنه يشجع المانيو منذ 50 عامًا، ولكنه ليس مهتمً بانتصار فريقه الليلة، ويريد أن يتوّج مانشستر سيتي باللقب.

وأكد المشجع أنه لن يحزن لخسارة مانشستر يونايتد اليوم، حتى وإن كانت النتيجة 8- صفر، حسب قوله.

وأشار مشجع آخر إلى أنه سيكون في صف المنافس الليلة، وأنه سيحتفل بانتصار مانشستر سيتي.

واختلف مشجع ثالث مع هذا الطرح، وقال إنه سيكون أمرًا محرجًا أن يتمنى أي مشجع لمانشستر يونايتد أن يفوز السيتي بديربي الليلة.

???? @JasonCundy05: “You want United to lose to City?! Good grief!”

???? @AndyGoldstein05: “If you could guarantee no top 4, I’d want us to lose.”

???? @JasonCundy05: “You can’t be cheering Man City goals tomorrow.”

Andy is a very torn #MUFC fan ???????? pic.twitter.com/gPstj8IRIg

— talkSPORT (@talkSPORT) April 23, 2019