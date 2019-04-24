الاتحاد الإنجليزي يتهم ساري بسوء التصرف خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه وجه اتهاما لمدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري بداعي سوء التصرف خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الممتاز، يوم الاثنين.

وطرد الحكم كيفن فريند مدرب تشيلسي لدوره في شجار بين لاعبين على خط التماس قرب نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

ولم يحضر ساري المؤتمر الصحفي عقب المباراة وأرسل مساعده جيانفرانكو زولا بدلا منه.

وأبلغ زولا الصحفيين وقتها، أن ساري سعى لإبعاد لاعبيه عن الشجار لكن الحكم ”أساء تفسير“ نواياه وأن مدرب تشيلسي تعرض لإساءة من ناحية مقعد بدلاء بيرنلي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم: ”تم توجيه اتهام لماوريتسيو ساري بسوء التصرف بعد أحداث وقعت في الدقيقة 94 من مباراة في الدوري الممتاز يوم الاثنين بين تشيلسي وبيرنلي“.

وأضاف الاتحاد أن أمام ساري مهلة حتى يوم الجمعة للرد على الاتهام.