نجم تشيلسي يعلن انتهاء موسمه بسبب الإصابة

قال جيانفرانكو زولا مساعد مدرب تشيلسي إن الجناح كالوم هودسون-أودوي تعرض لإصابة خطيرة على ما يبدو في وتر العرقوب خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين.

وغادر هودسون-أودوي (18 عامًا) الملعب قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ولعب بيدرو بدلاً منه.

وأبلغ زولا الصحفيين ”إنها ليست إصابة بسيطة. أعتقد أنها إصابة خطيرة. إنها في وتر العرقوب. لا يمكن أن أحدد مدى خطورتها الآن“.

وقال الإيطالي زولا إنه لا يستطيع التعليق على التقارير التي ذكرت أن هودسون-أودوي تعرض لقطع في وتر العرقوب.

وأضاف ”لست واثقًا من الإصابة. أعتقد أنه يجب أن يخضع لفحوص، لكنها لا تبدو جيدة“.

وانضم هودسون-أودوي لمنتخب إنجلترا لأول مرة الشهر الماضي رغم معاناته من أجل دخول التشكيلة الأساسية لتشيلسي.

وقال بايرن ميونخ إنه يرغب في ضمه من تشيلسي، مما أثار تكهنات حول نية النادي اللندني بيعه في الصيف.

وأعلن أودوي عبر صفحته على “ تويتر “ نهاية موسمه بعد إصابته خلال لقاء بيرنلي مؤكدًا رغبته في العمل للعودة في الموسم القادم.

وأصيب الدولي الإنجليزي الشاب خلال الشوط الأول من لقاء فريقه أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز واضطر المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري لإشراك الإسباني بيدرو رودريغيز في الدقيقة 41.

وكتب الدولي الإنجليزي على صفحته :“انتهى موسمي بعد الإصابة في وثر العرقوب ، يجب أن أعمل بقوة وجد لأعود أقوى الموسم القادم“.

Really gutted to end my season with an Ruptured Achilles, gotta work hard and try and come back stronger for next season!!!????????????❤️ pic.twitter.com/PXC53WszdH

— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) April 22, 2019