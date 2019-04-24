كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

لا صوت يعلو فوق صوت ديربي مدينة مانشستر ومواجهة الحسم في بطولة الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وضيفه مانشستر سيتي، مساء الأربعاء، على ملعب ”أولد ترافورد“.

يجري الديربي هذه المرة في أجواء مختلفة، فمانشستر سيتي يخشى هدية جاره للمنافس على اللقب وهو ليفربول وسط صراع شرس على لقب الدوري الإنجليزي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر، مساء الأربعاء:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة المؤجلة من الجولة 31 من عمر الدوري الإنجليزي علىى ملعب ”أولد ترافورد“ في الساعة 22:00 مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم أندريه مارينر.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 88 نقطة من 34 مباراة ، وفاز السيتي 28 مرة وتعادل في لقاءين وتلقى 4 هزائم وسجل 87 هدفاً واستقبل 22 هدفًا.. ويعد هداف الفريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 19 هدفًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة من 34 مباراة ، وفاز المانيو 19 مرة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل الفريق 63 هدفاً واستقبل 48 هدفاً، ويعد هداف الفريق الفرنسي بول بوغبا برصيد 13 هدفاً.

تاريخ الديربي

تقابل الفريقان عموماً في 177 مباراة منذ يوم 12 نوفمبر 1881 وانتهت بفوز يونايتد 3-0 ، وكان آخر لقاء يوم 11 نوفمبرالماضي وفاز السيتي بنتيجة 3-1.

ويتفوق مانشستر يونايتد في تاريخ اللقاءات بواقع 73 انتصارًا مقابل 52 للسيتي و52 تعادلاً، ويبقى هداف الديربي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي وين روني برصيد 11 هدفاً ويعد الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد الأكثر مشاركة بالديربي برصيد 36 مباراة.

ويبقى أكبر فوز من نصيب السيتي بنتيجة 6-1 وتحقق مرتين عامي 1926 و2011 و5-0 عام 1955 وهي نفس النتيجة التي فاز بها يونايتد عام 1994.

ولعب بعض النجوم في صفوف الفريقين على رأسهم الأرجنتيني كارلوس تيفيز والحارس بيتر شمايكل وأندي كول وأوين هاريغريفز.

هدية ليفربول

يبدو الاختبار صعبًا بالنسبة لمدينة مانشستر ففوز السيتي يهدد بنسبة كبيرة فرص اليونايتد في الحصول على مقعد بالمربع الذهبي يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل.

ويعني التعادل أو فوز اليونايتد هدية غالية من مدينة مانشستر إلى نظيرتها ليفربول لأنه يقرب الريدز من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.

أفكار غوارديولا

يتسلح المدرب بيب غوارديولا الفيلسوف الإسباني في كرة القدم بأفكاره الفنية من أجل عبور عقبة جاره مانشستر يونايتد، وأكد قبل اللقاء أن هزيمة المانيو أمام إيفرتون تزيد صعوبة الديربي مشيداً بالتطور الكبير للمانيو مع مدربه النرويجي أولي سولشاير.

وتلقى الفريق ضربة موجعة بغياب البلجيكي كيفين دي بروين صانع الألعاب لنهاية الموسم بسبب الإصابة وهو العقل المفكر للسيتي ، ويعتمد غوارديولا على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس إديرسون وأمامه الرباعي إيمريك لابورت وجون ستونز وكايل ووكر وبنيامين ميندي في خط الدفاع مع لاعب الارتكاز فرناندينهو وأمامه الرباعي دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا ورحيم سترلينغ وليروي ساني كصناع لعب مع المهاجم سيرجيو أغويرو.

انتفاضة سولشاير

يأمل المدرب النرويجي أولي سولشاير انتفاضة لاعبي مانشستر يونايتد وتخطي آثار الخسارة برباعية أمام إيفرتون، خاصة أن المانيو تلقى هزيمة مريرة أغضبت جماهيره ولكن سولشاير أكد قبل الديربي أن لقاء مانشستر سيتي سيكون فرصة مهمة لمصالحة الجماهير.

ويغيب عن مانشستر يونايتد أنتونيو فالنسيا وإريك بايلي للإصابة ، ويعتمد سولشاير على تشكيلة تضم الحارس دافيد دي خيا وأمامه الرباعي كريس سمولينغ وفيكتور ليندلوف وأشلي يونغ ولوك شاو للدفاع ونيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتموناي وبول بوغبا كمثلث وسط وأمامهم جيسي لينجارد صانع ألعاب وفي الهجوم روميلو لوكاكو وماركوس راشفورد.

وأكد هيثم فاروق، مدافع فينورد الهولندي الأسبق لـ“إرم نيوز“، أن صراع سولشاير وغوارديولا التكتيكي يعتمد على عدة محاور أبرزها خط الوسط فالسيتي يعرف السيطرة على منطقة صناعة اللعب ومانشستر يونايتد سيلعب بأكثر من لاعب في هذه المنطقة للضغط خاصة من خلال ماكتموناي وماتيتش كما أن بوغبا سيلعب دورًا في نقل الهجمة للأمام.

وأضاف: ”محاولات مانشستر ستعتمد على القوة البدنية والسرعات في خط الهجوم ولكن دفاع السيتي قد يتحمل هذه الأعباء حال التزام رباعي الوسط الهجومي بالواجبات الدفاعية“.