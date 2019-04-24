القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أولد ترافورد“، في ديربي المدينة الشهيرة باللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 بالدوري الإنجليزي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2، بتعليق حفيظ دراجي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة، وحال فوز اليونايتد أو التعادل اليوم سيبقى الريدز على القمة مع تساوى عدد المباريات مع السيتي، أما غير ذلك فيعيد بيب غوارديولا للقمة مرة أخرى.

ويسعى مان يونايتد إلى الفوز على السيتي ورد الهزيمة التي كان تعرض لها في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، خاصة أن الفوز يرفع رصيده إلى 67 نقطة ليتساوى مع فريق تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وفي المقابل، فإن فريق مانشستر سيتي لن يتخلى عن أي نقطة من النقاط الثلاث للحفاظ على فرصه في التنافس على لقب بطولة البريميرليغ في الموسم الحالي، خاصة أن الصراع مشتعل بينه وبين فريق ليفربول متصدر الجدول في الوقت الحالي.

وسوف يسعى السيتي إلى تحقيق الفوز على حساب صاحب الأرض ورفع رصيده إلى 89 نقطة ليتقدم مرة جديدة إلى المركز الأول على حساب الريدز بفارق نقطة واحدة، وهذه سوف تكون المرة الأولى التي يتفوق فيها السيتي على ليفربول بعدد النقاط بعد لعب كامل المؤجلات.

وفيما حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا للغاية بهدف نظيف على توتنهام السبت الماضي، سقط مانشستر يونايتد في فخ هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام إيفرتون الأحد الماضي.