موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يفتح ملعب ”أولد ترافورد“ أبوابه، مساء اليوم الأربعاء، لاستقبال قمة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في ديربي المدينة الشهيرة باللقاء المؤجل من الأسبوع الـ31 بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 88 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 64 نقطة، وحال فوز اليونايتد أو التعادل اليوم سيبقى الريدز على القمة مع تساوى عدد المباريات مع السيتي، أما غير ذلك فيعيد بيب غوارديولا للقمة مرة أخرى.

وعلى الرغم من أن ليفربول ليس طرفًا في موقعة الليلة، فإن المباراة يمكن القول إنها تقام بين 3 أطراف، وهي على الترتيب مان سيتي الأقرب لحسم اللقب، ويونايتد الساعي لاستعادة الكبرياء أمام الجار، الذي تفوق عليه في العقد الأخير على مستوى البطولات، وكذلك الاقتراب خطوة من تأمين المركز الثالث أو الرابع الذي يشهد صراعًا ملتهبًا بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال، أما الطرف الثالث فهو فريق ليفربول، الذي يتصدر برصيد 88 نقطة من 35 مباراة، ويلاحقه السيتي وفي رصيده 86 نقطة من 34 مباراة.

مان يونايتد يقف حائرًا بين الجار الجامح الطامح للفوز باللقب، وتأكيد زعامته على مدينة مانشستر، وبين ليفربول، وهو العدو التاريخي الطامع للفوز بلقب الدوري للمرة الـ19 في تاريخه، ليقترب من هدم الفجوة مع الشياطين الحمر من جديد، فقد ظفر يونايتد بلقب الدوري 20 مرة، منها 13 لقبًا في عهد الأسطورة فيرجسون، الذي صنع أكثر من نصف تاريخ اليونايتد، وقد فرضت الساحرة معادلة تثير الجدل، حيث يقف عشاق الريدز الليلة في مصاف جماهير مان يونايتد لتشجيع العدو التاريخي.

وحال نجح ”السيتيزن“ في حصد لقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، فإن غوارديولا سوف يؤكد أسطورته، وأفضليته الكاسحة بالنظر إلى نسبة تحقيقه للفوز بلقب الدوري قياسًا بعدد مواسمه في عالم التدريب، فقد فاز بالليغا 3 مرات مع البارسا ومثلها في الدوري الألماني مع البايرن، ولقب مع السيتي، ليصبح مجموع بطولات الدوري التي انتزعها 7 في 9 مواسم، وهو يتطلع للقب ثامن في 10 مواسم في التدريب.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد سيتي

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي تنطلق في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD2، بتعليق حفيظ دراجي.