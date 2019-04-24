مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي وفالنسيا أمام أتلتيكو مدريد.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل، اليوم الأربعاء، المباريات المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز بقمة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ستحسم بشكل كبير لقب اللقب وتنطلق جولة جديدة للدوري الإماراتي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء الـ 24 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

آرسنال VS وولفرهامبتون، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1 .

مانشستر يونايتد VS مانشستر سيتي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني:

فالنسيا VS أتلتيكو مدريد، الساعة الـ20:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

قبل نهائي كأس ألمانيا:

بايرن ميونخ VS فيردر بريمن، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

قبل نهائي كأس إيطاليا:

ميلان VS لاتيسو، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4 .

الدوري الإماراتي:

الإمارات VS شباب الأهلي دبي، الساعة الـ16:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:55 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

الظفرة VS النصر، الساعة الـ17:10 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:10 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري المغربي:

الرجاء البيضاوي VS حسنية أغادير، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

يوسفية برشيد VS نهضة بركان، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية المغربية.

قبل نهائي كأس الجزائر:

شباب بلوزاد VS شباب قسنطينة، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الثالثة