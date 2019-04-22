قبل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.. بول بوغبا يعترف.. أداؤنا أمام إيفرتون افتقر للاحترام

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن لاعبي الفريق لم يحترموا النادي أو جماهيرهم في الخسارة 0/4، الأحد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه الخسارة على ملعب غوديسون بارك يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس قبل 4 مباريات على نهاية الدوري، وهذه هي الهزيمة الثالثة التي يتلقاها مانشستر يونايتد في آخر 5 مباريات في الدوري.

وقال بوغبا إن الهزيمة واردة لكن دون أن تعرض فرص احتلال الفريق لأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للخطر.

وأضاف اللاعب الفرنسي في مقابلة مع ”سكاي سبورتس“ ”افتقدت طريقة اللعب.. والأداء الذي قدّمته أنا شخصيًا وقدّمه الفريق بأكمله إلى الاحترام“.

”لم يكن ما قمنا به جيدًا على الإطلاق، لم نكن نرغب في خسارة مباراة بهذا الشكل السيئ لأننا ننافس لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى، ليس هذا فحسب بل كانت النتيجة 0/4“.

وأضاف ”سارت كل الأمور بطريقة خاطئة، لكن أسوأ ما حدث هو ما يتعلق بالعقلية التي ظهرنا بها في الملعب والتي يجب أن تتغير.. ما قمنا به في الملعب كان أمرًا يفتقر إلى احترام الزملاء والطاقم التدريبي والجمهور وكل شخص“.

وحث المدرب أولى جونار سولشاير لاعبيه على ضرورة إظهار الروح القتالية إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن تشكيلته التي ستخوض الاستعدادات للموسم الجديد، كما قدّم المدرب النرويجي اعتذاره للجمهور بعد أكبر خسارة تلقاها يونايتد خلال فترته التدريبية القصيرة.

وقال بوغبا إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يعبر اللاعبون عن اعتذارهم للجمهور هي ما سيقدمونه من أداء في المباريات المقبلة، وسيخوض يونايتد مباراة قمة أمام غريمه مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفًا على ملعب أولد ترافورد بعد غد الأربعاء.

وأضاف: ”الجمهور يريد اعتذارًا من اللاعبين، الطريقة الوحيدة لذلك ستكون من خلال بذل كل ما في استطاعتنا في الملعب، نبذل قصارى جهدنا ونصنع فرصًا ونهز الشباك، وندافع ونعمل معًا كفريق“.

”يمكن أن نخسر مباريات لكن علينا أن نقدم أداءً جيدًا يدعو للفخر في الملعب، عندما ترتدي هذا القميص… عليك أن تعمل وتحترم ثقافة النادي وتاريخه ونقدم كل ما بوسعنا في الملعب“.

وأضاف ”هذه هي الطريقة المثلى للاعتذار للجمهور، أن نبذل كل كما في وسعنا من أجل النادي ومن أجل قميص الفريق ومن أجل الزملاء في الملعب ومن أجل أنفسنا، لأننا نحن من ينزل إلى أرض الملعب، ولا يمكن أن يكون أداؤنا مثل ما قدمنا“.