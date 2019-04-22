هكذا يمكن لمانشستر يونايتد ضم غاريث بيل بمقابل مادي بسيط

قالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستطيع ضم الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، بمقابل مادي بسيط للغاية بداية من الموسم المقبل.

وترغب إدارة المانيو في التعاقد مع بيل، ووضعت لاعب الريال على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى ”أولد ترافورد“، كي يعود الفريق للمنافسة على الألقاب محليًا وأوروبيًا.

ويعاني بيل هذا الموسم من تراجع شديد في مستواه، إضافة إلى عدم رضا جماهير ريال مدريد عن استمرار اللاعب رفقة الميرينغي، حيث أطلقت صافرات الاستهجان مرارًا ضده، وكان آخرها أمس في مباراة أتلتيك بيلباو، التي انتهت لصالح الملكي بثلاثية الفرنسي كريم بنزيما.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن بيل يمكن أن ينضم إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة من الريال، وهو ما سيجعل الصفقة لا تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني مقابل الموسم الواحد، إضافة إلى راتب بيل، الذي يصل إلى 600 ألف إسترليني أسبوعيًا، وهو مقابل يمكن التفاوض عليه مع اللاعب.

وتابعت: ”يمكن أن يتفاوض مانشستر يونايتد على استعارة بيل بدلًا من شرائه نهائيًا، لتقليل التكلفة المالية للصفقة، وهو نفس الأمر الذي فعله من قبل نادي بايرن ميونخ الألماني، عندما ضم الكولومبي خيمس رودريغيز لاعب الريال على سبيل الإعارة“.

ولعب بيل هذا الموسم 39 مباراة مع ريال مدريد، أحرز خلالها 14 هدفًا، وصنع 6 أخرى.