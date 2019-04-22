آشلي يانغ يثق في جاهزية مانشستر يونايتد ”الجريح“ لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

قال آشلي يانغ، مدافع مانشستر يونايتد، إن لاعبي الفريق يدركون تمامًا أهمية مباراة القمة أمام الغريم مانشستر سيتي، حامل اللقب، ‬يوم الأربعاء، ولا يحتاجون إلى دوافع إضافية خاصة بعد هزيمة مذلة 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرضت آمال يونايتد صاحب المركز السادس في إنهاء الموسم في المربع الذهبي للطمة قوية على ملعب غوديسون بارك. ودفعت الهزيمة القاسية أمس الأحد المدرب أولي جونار سولشاير إلى الاعتذار للجماهير قبل مواجهة غريمه سيتي.

وأبلغ يانغ موقع يونايتد على الإنترنت: ”ندرك تمامًا أهمية مباراة القمة. إذا لم ننجح في الارتقاء لمستوى مباراة القمة والاستعداد لها جيدًا فسأعتبر أن الفريق يعاني من مشكلة ما“.

وتابع: ”لكني أثق أن الفريق سيصبح جاهزًا لمباراة الأربعاء.. يتعين أن ننفض الغبار عن أنفسنا سريعًا والقتال مرة ثانية.. تتبقى لنا أربع مباريات.. أربعة انتصارات.. سيكون تحديًا صعبًا لكني أثق في قدراتنا“.

ويملك يونايتد 64 نقطة من 34 مباراة ويبتعد بنقطتين عن آرسنال الرابع، وسيواجه تشيلسي وهدرسفيلد تاون وكارديف سيتي في آخر ثلاث مباريات هذا الموسم.