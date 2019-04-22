ماركو سيلفا يطالب إيفرتون بمواصلة القتال بعد رباعية مانشستر يونايتد

ارتقى إيفرتون للمركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تألقه على ملعبه في الأسابيع الأخيرة ويريد المدرب ماركو سيلفا أن يستغل فريقه هذه الحالة لينهي الموسم بأفضل شكل ممكن.

وسحق إيفرتون ضيفه مانشستر يونايتد 4-صفر في ”غوديسون بارك“، يوم الأحد، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي بملعبه ليعادل رقمه في أبريل نيسان 2015.

وجمع إيفرتون عشر نقاط من هذه المباريات بعد التعادل مع المتصدر ليفربول والفوز على ثلاثة يتنافسون من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا وهم تشيلسي وآرسنال ويونايتد وطالب سيلفا بمواصلة العمل الجاد.

إيفرتون 4 × 0 مانشستر يونايتد | أهداف اللقاء HD pic.twitter.com/IOkmfYGyyv — مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) April 21, 2019

وقال سيلفا لموقع ناديه على الإنترنت: ”هناك الكثير من الأهداف لنقاتل عليها، ومن المهم أن نواصل هذه الصحوة لإنهاء الموسم في مركز جيد“.

والانتصار على يونايتد هو الأكبر لإيفرتون أمام بطل الدوري 20 مرة منذ تفوق عليه 5-صفر عام 1984، كما عزز فرصه في التأهل للدوري الأوروبي.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”من المهم أن يستمر الشعور الإيجابي بين الجماهير واللاعبين وأن نواصل القتال والتحسن في كل مباراة“.

ويحل إيفرتون ضيفًا على كريستال بالاس، يوم السبت، قبل أن يستضيف بيرنلي ثم يختتم مشواره في الدوري أمام توتنهام هوتسبير يوم 12 مايو آيار.