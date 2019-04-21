مدرب كارديف سيتي ساخرًا من محمد صلاح: ”بطل أوليمبي في الغطس“

فتح نيل وارنوك، مدرب نادي كارديف سيتي، النار على المصري الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بعد المباراة التي جمعت الفريقين الأحد، في المرحلة الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

واحتسب حكم مباراة كارديف وليفربول ركلة جزاء لصالح محمد صلاح في الدقيقة 80 من المباراة، بعد أن جذب مدافع كارديف صلاح من قميصه، وأعاقه داخل المنطقة، ولم يتردد الحكم مارك أتكنسون، في احتساب الكرة التي ترجمها جيمس ميلنر داخل الشباك.

وقال وارنوك، في تصريحات خاصة لموقع ”talksport“ الأحد: ”إذا كانت هذه نوعية ركلات الجزاء التي ينبغي احتسابها من جانب الحكام، فإن مباريات كرة القدم ستشهد ركلات جزاء بالجملة“.

وسخر وارنوك من محمد صلاح، ووصفه بـ“الغطاس“، وقال إن صلاح يشبه بطل الغطس الأوليمبي البريطاني الشهير توم دالي.

وتابع بقوله: ”الأمر لا يتعلق بركلة جزاء ليفربول فقط، أعتقد أنه كانت لنا ركلة جزاء لم تحتسب في بداية الشوط الثاني، لقد جذب أندي روبرتسون قميص أحد لاعبي كارديف داخل المنطقة، وبمقياس الحكم الذي احتسب ركلة جزاء محمد صلاح، فإن هذه اللعبة كان يجب أن تُحتسب لصالحنا، ولكن هذا لم يحدث“.

وتصدر ليفربول البريمييرليغ برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، في حين يحتل كارديف سيتي المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، ويكافح من أجل الهروب من شيح الهبوط رفقة هيدرسفيلد تاون وفولهام بعد أن تأكد هبوطهما.