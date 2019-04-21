شاهد رد فعل محمد صلاح بعد رفض ميلنر السماح له بتنفيذ ركلة الجزاء (فيديو)‎

كشفت الإعادة التلفزيونية خلال مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي وجود مشكلة بين محمد صلاح مهاجم الفريق، وجيمس ملينر بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها النجم المصري.

وظهر ميلنر وهو يحاول شد الكرة من محمد صلاح الذي كان يتأهب للتسديد، ولكن ميلنر أمسك الكرة، رافضًا الاستماع إلى صلاح الذي ظهر عليه الضيق عقب إمساك ميلنر بالكرة.

وينافس محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول في ترتيب الهدافين برصيد 19 نقطة، ومعه سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وأوباميانغ نجم آرسنال بنفس الرصيد.

Yes Milner is number one for penalty kicks but Salah wanted to be the league’s top scorer and we’re ahead and it will increase his confidence. I really feel bad for Mo! pic.twitter.com/XCoDa0PjPO — Castle of the Kop (@castleofthekop) ٢١ أبريل ٢٠١٩

واستعاد فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤقتًا، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي 2 – صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضًا فوز كريستال بالاس على آرسنال 3 – 2.

وتقدم ليفربول بهدف سجله جيورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 56، وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتًا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، وتوقف رصيد كارديف سيتي عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع.