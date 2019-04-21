ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كارديف سيتي (صورة)

استعاد نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كارديف سيتي بهدفين دون رد، في الأسبوع الـ35 من ”البريمير ليغ“.

وأحرز ثنائية ”الريدز“، الدولي الهولندي جيورجينهو فاينالدوم من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وجيمس ميلنر من ركلة جزاء، في الدقيقتين (58 و82) على الترتيب.

وارتقى ليفربول بذلك إلى صدارة الدوري مؤقتًا، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه الأربعاء المقبل جاره وغريمه مانشستر يونايتد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ31.

أما كارديف سيتي، فقد تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الـ18، وبات مهددًا بشكل كبير بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: