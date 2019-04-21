أهداف مباراة ليفربول وكارديف سيتي.. 2/0 للريدز (فيديو)

سجل جيورجينهو فاينالدوم الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ليفربول مع مضيفه كارديف سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جيورجينهو فاينالدوم، في الدقيقة 57، بمساعدة ترينت أرنولد.

وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 81 من ضربة جزاء.

الدوري الانجليزي : كارديف سيتي 0 × 1 ليفربول | هدف فينالدوم 56″ ???? ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/HRPQ9B8VlT — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩

الدوري الانجليزي : كارديف سيتي 0 × 2 ليفربول | هدف ميلنر 81″ ???? ••• في حال تم حجب الفديو تجدونه هنا @ggo_l1

pic.twitter.com/RPYIYfMqBG — اهداف المباريات HD (@arbhdd) ٢١ أبريل ٢٠١٩

يملك ليفربول 85 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإنجليزي، مقابل 31 نقطة لكارديف سيتي في المركز الثامن عشر، ويحلم بتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويلعب ليفربول الذي يدربه لألماني يورغن كلوب بهذه التشكيلة:

أليسون باكير، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، آندريه روبرتسون، ترينت أرنولد، جورجينهو فينالدوم، جوردان هندرسون، نابي كيتا، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح، ساديو ماني.

في حين يلعب كارديف سيتي الذي يدربه نيل وارنوك بهذه التشكيلة:

إثيريدغ، بلتيير، مانجا، موريسون، ينيتن جونارسونن رالزن كاماراسا هويليتن مينديزلاينغ، نياسي.