يورغن كلوب يكشف عن مرشحه لجائزة أفضل لاعب في 2019‎

قال يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول، إنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يحصل المدافع فيرجيل فان ديك على جائزة أفضل لاعب في 2019 باستفتاء رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا بعدما قدم موسمًا ”رائعًا“.

وعزز اللاعب الهولندي دفاع ليفربول منذ انضمامه قادمًا من ساوثهامبتون في يناير كانون الثاني 2018، وساعد الفريق المنتمي لمنطقة مرسيسايد على الخروج 18 مرة بشباك نظيفة في الدوري هذا الموسم.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لمدة 35 دقيقة فقط عن اللعب في الدوري الممتاز طوال الموسم، حيث يقترب ليفربول من الفوز بأول ألقابه في الدوري منذ 29 عامًا.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”قطعًا سأشعر بالحزن إذا لم يفز فان ديك بجائزة أفضل لاعب هذا العام“.

وتابع: ”قدم موسمًا رائعًا. هل يستحق الجائزة؟ بالطبع. في العام الماضي قدم كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ومحمد صلاح لاعب ليفربول عروضًا لا تصدق وفاز صلاح بالجائزة“.

”سعدنا جدًا بذلك. لم يكن السبب خسارة دي بروين الذي كان يستحق الجائزة أيضًا. أعتقد أن الأمر ذاته ينطبق على فان ديك“.

وفان ديك واحد من ستة لاعبين ينافسون لنيل هذه الجائزة بالإضافة إلى زميله في الفريق ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي وثلاثي سيتي رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا.

وسيتم الإعلان عن الفائز في 28 أبريل نيسان.