سولشاير يعتذر لجماهير مانشستر يوناتيد عن الهزيمة ”غير اللائقة“ أمام إيفرتون

اعتذر أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لجماهير الفريق وقال إن الهزيمة 4-صفر أمام مستضيفه إيفرتون اليوم الأحد، أظهرت أن الفريق بعيد تمامًا عن المستوى الذي يحتاجه للمنافسة على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخسر يونايتد آخر خمس مباريات خارج ملعبه بجميع المسابقات، لأول مرة منذ 1981 وتلقى الهزيمة السادسة في آخر ثماني مواجهات، وتتهاوى آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد الهزائم الأخيرة.

وقال سولشاير عقب المباراة: ”نحن بعيدون تمامًا عما نريد أن نكون، عندما تخسر في الدوري كما حدث هنا فالجميع يرى أن أمامنا الكثير من العمل، هذا النادي كان متراجعًا من قبل، وعلينا استعادة رباطة جأشنا، ربما لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث“.

وأضاف: ”نعلم أنها مهمة كبيرة وهناك الكثير من العمل. يجب أن نفعل ذلك سويًا، وعلينا القيام به لأن هذا ليس كافيًا“.

وافتقر الأداء تحت الشمس الساطعة في إستاد جوديسون بارك للحماس والرغبة والثقة، مثلما كان الأمر في بداية عهد سولشاير ووصفه جاري نيفيل قائد الفريق السابق بأنه ”كارثي“.

ومنذ أن افتتح البرازيلي ريتشارليسون التسجيل بتسديدة مباشرة في الدقيقة 13 لإيفرتون تفوق صاحب الأرض على يونايتد في جميع النواحي.

وقال سولشاير بعد الذهاب إلى مدرجات جماهير يونايتد بعد المباراة ”منذ صفارة البداية سار كل شيء بشكل خاطئ، أريد الاعتذار للجماهير، هم فقط الذين كانوا يرتدون شعار النادي ويستحقون رفع رؤوسهم لأننا لا نستطيع، إيفرتون كان أفضل منا في جميع النواحي، هناك العديد من الأشياء التي يجب تحسينها لتحقيق نتائج، الموهبة ليست كافية على الإطلاق“.

وتقدم إيفرتون 2-صفر في نهاية الشوط الأول ولم يتعرض لخطورة احتمال عودة يونايتد في المباراة.

ولم يظهر جوردان بيكفورد حارس إيفرتون في المباراة وجاءت أول تسديدة ليونايتد على المرمى في الدقيقة 86.

وأضاف: ”نريد أن يعبر الفريق عن نفسه، كنا متواضعين عند امتلاك الكرة، لا يمكننا الاختباء، علينا الظهور والقول إنه يجب أن نتطور، لا يمكننا تقديم مثل هذا الأداء، هذا لا يليق بفريق مانشستر يونايتد. علينا أن نرفع رؤوسنا ونعتذر لجميع المرتبطين بالنادي، نملك فرصة مثالية للتعويض يوم الأربعاء ضد مانشستر سيتي“.

وستكون مباراة القمة المهمة لسيتي في صراع اللقب هي الأولى من آخر أربع في الموسم، إذ يأمل يونايتد في التقدم إلى المربع الذهبي.

وقال سولشاير: ”يجب علينا الفوز بالأربع مباريات عندئذٍ سنملك فرصة، إنها مهمة كبيرة لكننا نستطيع فعلها، لا يمكن أن نتحدث عن ذلك بل يجب أن يكون هناك فعل“.