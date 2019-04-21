غاري نيفيل: لاعبو مانشستر يونايتد كانوا يتظاهرون بالركض أمام برشلونة‎

اتهم أسطورة مانشستر يونايتد وعميده السابق غاري نيفيل لاعبي مانشستر يونايتد بالتخاذل وعدم اللعب بجدية خلال لقاء برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الهزيمة الجديدة للفريق والمذلة أمام إيفرتون 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نيفيل في تصريحات لسكاي سبورت: ”أنا متحمس لأكون صادقًا معك دمي على وشك الغليان“.

وأضاف الدولي الإنجليزي السابق: ”لم أكن موافقًا أن هؤلاء اللاعبين كانوا دائمًا رائعين، عندما بدأوا في الفوز مع أولي منذ شهرين أو ثلاثة، حتى لقاء ليفربول كان كل شيء مثاليًا، لكن في لقاء برشلونة كانوا يتظاهرون بالركض، كانوا يركضون لكنه ركض سيئ كان للخلف“.

وأكد نيفيل أن سولشاير جعل هؤلاء اللاعبين يلعبون بعد مغادرة مورينيو الذي كان منبوذًا من طرفهم.

وتأتي اتهامات نيفيل لتؤكد ما نشرته عدة صحف بريطانية كون سولشاير بنفسه انتقد لاعبيه بعد الهزيمة أمام برشلونة في غرف الملابس، حيث أكد لهم أنهم لا يلعبون بقمة مستواهم وهددهم بكونهم سيغيبون عن دوري أبطال أوروبا الموسم القادم إن لم يفوزوا على إيفرتون، لكن النتيجة كانت سيئة وخسروا اللقاء 4-0 .

ومنذ تعيين أولي سولشاير كمدرب رسمي تراجعت نتائج الفريق، كما أن الشائعات الكبيرة حول مستقبل اللاعبين جعلتهم يفقدون التركيز خصوصًا أن عدة لاعبين سيخرجون في الصيف لنهاية عقدهم كالإسباني أندير هيريرا ومواطنه خوان ماتا والإكوادوري فالنسيا والإيطالي ماتيو داميان، وبعضهم ترغب فرق كبرى في ضمه كالفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركزوس راشفورد.

وقال نيفيل: ”هناك الكثير من الإلهاء بالحديث عن عقود اللاعبين، وحين يقول أولي إن اللاعبين يحتاجون لفحص واقعي فنحن نرى بأعيننا ما يحدث ولهذا السبب دمي يغلي“.

وسبق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن انتقد بشدة لاعبي مانشستر يونايتد ومستواهم على أرض الملعب وتركيزهم، وهو ما أدى لمشاكل كبيرة في غرف الملابس وإقالته من منصبه.