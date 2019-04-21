أهداف مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد.. رفاق بول بوغبا يتأخرون 4/0 (فيديو)

سجل ريشارليسون دي أندرادي الهدف الأول لفريق إيفرتون في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف جيلفي سيغوردسون الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 28.

ووقع لوكاس ديني الهدف الثالث لإيفرتون في الدقيقة 56.

وعزز تيو والكوت تقدم إيفرتون بالهدف الرابع في الدقيقة 64.

مانشستر يونايتد 0 × 1 ايفرتون | هدف ريشارلسون ???????????????? pic.twitter.com/KnXDYgX5N4 — مجنووووون كوره (@5fBs4L3e2lEtczt) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ايفرتون 2 × 0 مانشستر يونايتد .. هدف غيلقيhttps://t.co/KjArLHLA1U — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ايفرتون 3 × 0 مانشستر يونايتد .. لوكاس ديني يسجل الثالث لـ ايفرتونhttps://t.co/gEZqNNsD4w — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ايفرتون 4 × 0 مانشستر يونايتد .. ثيو والكوت يسجل الرابع لـ ايفرتونhttps://t.co/z9h4NbFAkg — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ويسعى الشياطين الحمر إلى نسيان خروجه الأوروبي بعد أن ودع الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق برشلونة الإسباني، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته اليوم أمام إيفرتون للحفاظ على آماله بالتواجد في بطولة دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس من ترتيب الجدول في الوقت الحالي برصيد 64 نقطة، ولكن الفارق بينه وبين صاحب المركز الثالث توتنهام هوتسبير ثلاث نقاط فقط بعد أن خسر الأخير من فريق مانشستر سيتي في هذه الجولة.

ويأمل اليونايتد في الحصول على النقاط الثلاث كاملة من مباراته ضد إيفرتون من أجل رفع رصيده إلى النقطة 67 مع انتظاره سقوط كل من الآرسنال وتشيلسي في منافسات هذا الأسبوع وخسارتهما لبعض النقاط.

خاصة أن كلا الفريقين يمتلكان في رصيدهما 66 نقطة، وفي حالة خسارتهما نقاطًا في مباراتيهما في هذه الجولة، سوف يتساوى فريق مانشستر يونايتد مع فريق توتنهام مما يتيح له الفرصة للدخول إلى المربع الذهبي من جدول ترتيب المسابقة.

فيما يأمل فريق إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية واقتناص كامل نقاط هذا اللقاء الذي يقام على أرضه ووسط جمهوره من أجل تحسين مركزه في الترتيب، حيث يتواجد الفريق صاحب الأرض في المركز العاشر برصيد 46 نقطة.

والفارق بين إيفرتون وبين أصحاب المراكز 8 و9 نقطتان فقط، بالإضافة إلى وجود ثلاث نقاط فقط فارقة بين إيفرتون والفريق صاحب المركز السابع، وهو يجعل الفريق يقاتل بشراسة في هذا اللقاء للحصول على نقاط المباراة الثلاث، خاصة بعد هزيمته في الدور الأول من اليونايتد بهدفين مقابل هدف.