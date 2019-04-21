سولشاير يحذر لاعبي مانشستر يونايتد قبل عملية إعادة بناء التشكيلة

حذر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، أليكسيس سانشيز وبقية زملائه في الفريق من أن النادي لن يحتفظ بكل هذه المجموعة خلال فترة الانتقالات المقبلة في وقت يسعى فيه لإعادة بناء التشكيلة.

وخسر يونايتد 4-صفر أمام برشلونة في مجموع مباراتي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ويبتعد كثيرًا عن فرسي المقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول ومانشستر سيتي.

وطاردت الإصابات المهاجم التشيلي سانشيز منذ انضمامه إلى يونايتد في بداية 2018 وشارك أساسيًا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات منذ أن تولى سولشاير المسؤولية خلفًا لجوزيه مورينيو في ملعب أولد ترافورد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأبلغ سولشاير صحيفة ”التليغراف“: ”يتعين على الجميع إظهار حسن الولاء للنادي والتعطش لمواصلة التحسن على الصعيدين الفردي والجماعي.

وتابع: ”لا أتحدث فقط عن أليكسيس. أطالب الجميع بهذا الأمر. لكن لو تحدثنا عن أليكسيس أرى أنه لم يكن محظوظًا مع الإصابات.

”منذ أن توليت المسؤولية تعرض سانشيز لإصابتين طويلتين.. تعرض لاعبون آخرون لإصابات أيضًا.. أفكر حاليًا في اللاعبين الذين نرغب في الاحتفاظ بهم وكذلك الأسماء التي سنستغني عنها“.

وخسر يونايتد خمسًا من آخر سبع مباريات خاضها في كل المسابقات، ويواجه مهمة صعبة لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الممتاز.

وأقر سولشاير أن إصلاح الأمور في يونايتد سيستغرق وقتًا، لكنه قال إنه يرغب في الاعتماد على اللاعبين الذين لديهم الرغبة والتعطش للقتال.

وأضاف المدرب النرويجي: ”ندرك أن الأمر سيتطلب نزول سوق الانتقالات أكثر من مرة.. لن نتعاقد مع ستة أو سبعة لاعبين دفعة واحدة“.

وتابع: ”الأمر يتعلق أيضًا بقدرتهم على الاندماج ومدى تعطشهم للانتصارات وهل يرغبون في بذل كل شيء من أجل الفريق أو يفكرون فقط في أنفسهم؟“.

ويحل يونايتد ضيفًا على إيفرتون في الدوري، في وقت لاحق اليوم، قبل أن يستضيف غريمه وجاره مانشستر سيتي، يوم الأربعاء.