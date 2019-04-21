تقارير: غوارديولا يستهدف ضم ”ميسي الجديد“ إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بضم اللاعب الشاب تياغو ألمادا، نجم فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، والملقب بـ ”ميسي الجديد“. الذي يطلق عليه البعض ”ميسي الجديد“ في إشارة لنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”آس“ الإسبانية، فإن ألمادا الذي لا يتعدى عمره 17 عامًا، على رادار مدرب برشلونة السابق، مضيفة أن النادي الإنجليزي مستعد لدفع 23 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات ”ميسي الجديد“.

فيما أشارت صحيفة ”صن“ البريطانية، إلى أن المدير الفني لمانشستر سيتي، وضع اللاعب ضمن أولوياته في انتقالات الصيف المقبلة، على الرغم من صغر سنه، بناءً على التوصيات التي حصل عليها من جانب كشافي النادي.

من جانبها، تحاول إدارة السيتي تجنب خسارة الصفقة، إذا ما تعرض النادي لعقوبة الفيفا بالمنع من إبرام صفقات جديدة، من خلال نقل اللاعب الأرجنتيني إلى جيرونا، على أن يتم استعادته بعد انتهاء الحظر.

وأوضحت أن الموهبة المتفجرة لدى ألمادا، جعلته يدخل في مقارنات بالأرجنتين مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب راقصي التانغو.

يذكر أن ألمادا صاحب الـ17 عامًا شارك في 16 مباراة بالدوري الأرجنتيني هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفين.