ماذا قال غوارديولا عن فوز مانشستر سيتي على توتنهام وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي؟

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه لم يكن بوسعه التعافي، لو كان لاعبا، من الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، ليفوز بعدها على نفس المنافس في الدوري المحلي اليوم السبت.

وودع سيتي دوري أبطال أوروبا بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب بعد التعادل 4-4 في مجموع المباراتين رغم فوزه 4-3 إيابًا. لكن هدف فيل فودين (18 عامًا) كان كافيًا لفريق المدرب غوارديولا للعودة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توجه ليفربول للقاء كارديف، غدًا الأحد.

وقال غوارديولا لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا: ”آخر يومين كانا في غاية الصعوبة بالنسبة لنا.

”كان يمكن أن نخسر الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.. كان الأمر صعبًا حقا عقب مباراة الأربعاء، كلاعب كرة قدم، لم يكن بوسعي أن أقوم بما قام به لاعبو فريقي اليوم، واللقب لا يزال في أيدينا“.

وقال غوارديولا، إنه لم يدفع لاعبيه للتعامل بطريقة محددة مع الهزائم المؤلمة، بعد أن تسببت تقنية حكم الفيديو المساعد في الحيلولة دون تقدم الفريق إلى الدور قبل النهائي.

وقال المدرب الإسباني: ”أبلغت اللاعبين أنهم إذا ما استطاعوا نسيان ما حدث سيكون هذا جيدا، لكن إذا كان الأمر مؤلمًا لهم فإنه سيحفزهم“.

وشهدت مباراة اليوم السبت الكثير من الشد والتوتر مع القليل من الفرص السانحة، لكن سيتي تماسك ليضمن عاشر انتصار له على التوالي في الدوري الممتاز، ويتصدر بفارق نقطة واحدة على ليفربول.