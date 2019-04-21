موعد مباراة كارديف سيتي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق ليفربول اختبارًا صعبًا، عندما يحل ضيفًا على نظيره كارديف سيتي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدورى الإنجليزي.

ليفربول يسعى لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي بعد أن فاز على توتنهام، أمس السبت، بهدف نظيف.

الريدز في حالة الفوز سيتصدر ترتيب الدوري ا لإنجليزي بفارق نقطتين عن سيتي، لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب ”أنفيلد“ انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف.

ويرغب في كسر لعنة الأمتار الأخيرة التي تلاحقه منذ سنوات في عالم الساحرة المستديرة، منذ بداية الموسم يقدم ليفربول مستويات رائعة للغاية على جميع الأصعدة، فالفريق الإنجليزى العريق ينافس بقوة على الفوز بلقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عقود، فضلًا عن وصول ”الريدز“ إلى نصف نهائى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتبدو حظوظ ليفربول كبيرة في التتويج بالثنائية هذا الموسم، إذ استفاد الفريق كثيرًا من التعاقدات التي أبرمها قبل بداية الموسم، مثل فان ديك، وفابينيو، وشاكيرى، ونابى كيتا، بالإضافة إلى رغبة مدرب الفريق يورغن كلوب الواضحة في الفوز بلقبه الأول مع الريدز، وفك النحس، الذي يُلاحقه منذ سنوات.

ويُتوقع أن تحدد الجولات القليلة المقبلة هوية الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، لتضع بذلك حدًّا لمنافسة محتدمة بين حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي، وليفربول المتوهج بشدة هذا الموسم. وسيحاول ليفربول استغلال أي تعثر لمانشستر سيتي بهدف الانفراد بالصدارة بشكل أكبر، وتعزيز قبضته عليها، لا سيما أن السيتي تنتظره مواجهة صعبة للغاية أمام مانشستر يونايتد.

وتنتظر ليفربول مباريات سهلة نوعًا ما، أمام كل من كارديف سيتي، ونيوكاسل يونايتد، وهيديرسفيلد، بالإضافة إلى وولفرهامبتون، وتبدو فرصة كلوب مواتية في الفوز بجميع هذه المباريات، والتتويج بلقب الدوري شريطة تعثر مانشستر سيتي في مباراة واحدة فقط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

المباراة ستُلعب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة ”Bein Sports HD2″، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.