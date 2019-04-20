مانشستر سيتي يخطف فوزًا ثمينًا على توتنهام ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على توتنهام بهدف نظيف، يوم السبت، على ملعب ”الاتحاد“، في افتتاح الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيل فودين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

ورفع سيتي رصيده إلى 86 نقطة، ليتصدر بفارق نقطة عن ليفربول، الذي يلعب مساء الأحد أمام كارديف سيتي، أما توتنهام فتجمد رصيده عند 67 نقطة، وبات مهددًا بفقدان المركز الثالث لصالح آرسنال الذي يلعب الأحد أمام ضيفه كريستال بالاس.

ومن أول هجمة خطيرة افتتح سيتي التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما رفع برناردو سيلفا كرة بالمقاس إلى أغويرو الذي حولها برأسه أمام المرمى، ليتابعها غير المراقب فودين في الشباك.